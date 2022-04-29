Россия за неделю до окончания льготного периода выплатила обязательства по еврооблигациям с погашением в 2022 и 2042 году в долларах.
Об этом сообщило Министерство финансов страны-агрессора.
"Платежи были осуществлены в валюте выпуска соответствующих еврооблигаций – в долларах США (в сумме 84,4 млн долл). Таким образом, обязательства по обслуживанию суверенных еврооблигаций выполняются с соблюдением условий, установленных эмиссионной документацией", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, рейтинговые агентства ожидали суверенного дефолта 4 мая в случае непогашения Россией своих валютных еврооблигаций.
Партнеры Украины продолжают вводить мощные экономические санкции против РФ. Евросоюз и Соединенные Штаты Америки готовят уже шестой пакет санкций против России. Он включает пункт о российской нефти.
Напомним, что на России признали, что ближайшие годы будут очень трудными в экономическом аспекте.