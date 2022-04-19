Министерство финансов Украины разместило военные облигации на сумму 3 млрд 597 млн 158 тыс. 984,35 грн.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Отмечается, что облигации на сумму 105 млн 536 тыс. 95,12 грн размещены с уровнем доходности 10% годовых сроком на 196 дней, облигации на сумму 50 млн 859 тыс. 789,3 грн - с уровнем доходности 11% годовых на 427 дней.
Облигации на сумму 81 млн 864 тыс. 116,52 долларов размещены сроком на 372 дня с уровнем доходности 3,7% годовых. Кроме этого, размещены облигации на 33 млн 73 тыс. 486,4 евро под 2,5% годовых сроком на 225 дней.
Война против Украины:
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