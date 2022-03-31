При этом 75% общего спроса на валюту составляют операции с карточками.

Оборот на валютном рынке после полномасштабного нападения России на Украину сократился с 500-700 млн долларов до 100-200 млн.

Об этом сообщил директор департамента открытых рынков Национального банка Алексей Лупин во время онлайн-выступления на круглом столе.

"Валютный рынок сократился по объему в сравнении с мирными временами и сейчас средний оборот составляет от 100 млн долларов до 200 млн долларов в день. К 24 февраля цифры были 500-700 млн долларов, то есть где-то в четыре-пять раз рынок сократился. При этом 75% общего спроса на валюту составляют операции с карточками... Остальные 25% – это критический импорт, в том числе покупка горючего и оружия", - отметил Лупин.

Война против Украины: