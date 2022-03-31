Оборот на валютном рынке после полномасштабного нападения России на Украину сократился с 500-700 млн долларов до 100-200 млн.
Об этом сообщил директор департамента открытых рынков Национального банка Алексей Лупин во время онлайн-выступления на круглом столе.
"Валютный рынок сократился по объему в сравнении с мирными временами и сейчас средний оборот составляет от 100 млн долларов до 200 млн долларов в день. К 24 февраля цифры были 500-700 млн долларов, то есть где-то в четыре-пять раз рынок сократился. При этом 75% общего спроса на валюту составляют операции с карточками... Остальные 25% – это критический импорт, в том числе покупка горючего и оружия", - отметил Лупин.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- В ходе вторжения российские захватчики взяли под контроль два атомных объекта – Чернобыльскую и Запорожскую атомные электростанции.
- 21 марта 2022 года в Украине ввели кредитные каникулы. Они продлятся в течение военного положения и 30 дней после него.