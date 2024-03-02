Наибольший ущерб понесла Донецкая область.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия обстреливает украинские города из всего имеющегося вооружения. Из-за вражеских атак убытки инфраструктуры достигли колоссальных цифр.

Информацией поделился проект UA War Infographics. Отмечается, что прямые убытки для зданий и инфраструктуры составляют 153 миллиарда долларов. При этом цифра с каждым днем растет.

В разрезе областей, наибольший ущерб понесла Донецкая область. Их оценивают в 38,7 млрд долларов. Второе место заняла Харьковщина – там убытки достигают 27,8 млрд долларов.

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В перечень наиболее пострадавших областей также вошли:

Луганская область – убытки инфраструктуры от войны оценивают в 17,8 млрд долларов;

Запорожская область – 13,5 млрд долларов;

Херсонская область – 12,6 млрд долларов;

Киевская область – 11,2 млрд долларов.

Убытки инфраструктуры Сумской и Николаевской областей оценивают в 5,5 и 5,6 млрд долларов соответственно. На Черниговщине эта отметка достигла 3 млрд долларов, на Днепропетровщине – 2,9.

В то же время есть две области, где ущерб инфраструктуры в результате войны не зафиксирован. Это Тернопольская и Черновицкая области.

Убытки от войны

В декабре 2023 года эксперты проекта Киевской школы экономики "Россия заплатит" сообщили, что сумма убытков инфраструктуры Украины из-за войны по состоянию на январь 2024 года перевалила за 150 млрд долларов. Эта оценка учитывает также убытки, нанесенные Украине из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС в июне.

На первом месте по сумме ущерба остается жилой фонд. Количество поврежденных или разрушенных жилых домов составляет более 250 тысяч зданий, большая часть – частные дома.

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