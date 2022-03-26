Уже начато финансирование пенсий за апрель.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в течение 25-27 марта авансом будет осуществлено начисление и выплату пенсий в шести областях на сумму 8,8 млрд грн.

Об этом он сообщил в видеообращении.

"Для обеспечения своевременной выплаты пенсий на территориях, где ведутся активные боевые действия, начато финансирование пенсий за апрель. В течение 25-27 марта авансом будет осуществлено начисление и выплату пенсий в 6 областях на общую сумму 8,8 млрд гривень", - отметил Шмыгаль.

По его словам, 25 марта была профинансирована выплата пенсий в Луганской и Черниговской областях - средства уже перечислены в банки.

"26 марта авансом средства на выплату пенсий будут направлены в Сумскую, Херсонскую и Николаевскую области. 27 марта - в Киевскую", - рассказал премьер.

Как сообщал УНИАН, лица, входящие в состав добровольческих формирований территориальных общин, имеют право на повышенные нормы пенсионного обеспечения, предусмотренные для военнослужащих из числа участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны.

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