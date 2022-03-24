Эти лица имеют право на повышенные нормы пенсионного обеспечения, предусмотренные для военнослужащих из числа участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны.

Лица, входящие в состав добровольческих формирований территориальных громад, имеют право на повышенные нормы пенсионного обеспечения, предусмотренные для военнослужащих из числа участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на министра Марину Лазебную.

В случае гибели лиц, которые входят в состав добровольческих формирований территориальных громад, во время выполнения задач, необходимых для обеспечения обороны Украины, членам их семей предоставлено право на повышенные нормы пенсионного обеспечения, предусмотренные для членов семей погибших военнослужащих.

Кроме этого, лицам, которые входят в состав добровольческих формирований территориальных громад и принимают непосредственное участие в осуществлении мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, предоставлено право на назначение досрочной пенсии по возрасту после достижения мужчинами 55 лет, женщинами - 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.

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