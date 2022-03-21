Украинцы будут получать по 450 гривень ежемесячно за каждого переселенца, которому они дали крышу над головой.

Правительство расширило программу компенсации коммунальных платежей тем, кто приютил переселенцев, на обычные семьи.

Об этом в своем видеообращении сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он напомнил, что неделю назад правительство утвердило механизм компенсации коммунальных услуг тем, кто бесплатно принял переселенцев в школах, детсадах, коммунальных учреждениях.

"Теперь мы дополняем программу, чтобы компенсацию за коммунальные платежи получали также семьи, которые принимают переселенцев у себя дома. Все те, кто откликнулся на беду, кто предоставил бесплатное убежище, будут получать 450 грн в месяц за каждого, кому помогли", - сказал он.

Война против Украины: