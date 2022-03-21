Правительство расширило программу компенсации коммунальных платежей тем, кто приютил переселенцев, на обычные семьи.
Об этом в своем видеообращении сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он напомнил, что неделю назад правительство утвердило механизм компенсации коммунальных услуг тем, кто бесплатно принял переселенцев в школах, детсадах, коммунальных учреждениях.
"Теперь мы дополняем программу, чтобы компенсацию за коммунальные платежи получали также семьи, которые принимают переселенцев у себя дома. Все те, кто откликнулся на беду, кто предоставил бесплатное убежище, будут получать 450 грн в месяц за каждого, кому помогли", - сказал он.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов.
- По состоянию на 14 марта 209 компаний полностью ушли с российского рынка и прекратили взаимодействие с российскими партнерами, 378 ограничили работу частично.
- По состоянию на 17 марта в Украине было повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 411 учреждений образования, 36 учреждений здравоохранения, 1600 жилых домов, 26 заводов и их склады, 15 аэропортов, 6 ТЭС/ГЭС и тому подобное. Кроме того, потеряно более 15 тысяч километров автомобильных дорог, 5 тысяч километров железнодорожных путей, разрушено/выведено из строя 15 аэропортов, 350 мостов и мостовых переходов и тому подобное.
- По состоянию на 17 марта общая сумма убытков, нанесенных Украине Россией составляла 62,6 млрд долл.