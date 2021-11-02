За октябрь укрепление гривни составило 1,3%, с начала года – 7,3%.

Курс гривни на этой неделе будет оставаться около нынешнего уровня с перспективами очередного усиления в период уплаты квартальных налогов во второй половине месяца.

Об этом говорится в финансовом еженедельнике группы ICU.

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"На прошлой неделе гривня сделала попытку вернуться на уровень начала октября, но в итоге снова усилилась и закончила октябрь на уровне 26,27 грн/долл. Около этого уровня курс гривни будет оставаться и на этой неделе с дальнейшими перспективами очередного усиления в период уплаты квартальных налогов", - говорится в сообщении.

Прошедшая неделя началась с ослабления курса гривни до уровня 26,42 грн/долл. после того, как 20 октября был установлен очередной рекорд прочности 2021 года на уровне 26,18 грн/долл. Произошло это под влиянием двух ключевых факторов: Министерство финансов увеличило возмещение НДС до более 3 млрд грн в день, а нерезиденты готовились к выводу средств из гривневых ОВГЗ после их погашения в среду. Поэтому спрос на валюту превзошел предложение и качнул курс к ослаблению и даже побудил НБУ продавать валюту из резервов.

Но уже в среду без притока средств из бюджета вследствие возмещения НДС и уменьшения спроса на валюту со стороны нерезидентов баланс на валютном рынке вновь сместился в пользу предложения валюты клиентами банков и вернул впоследствии курс гривни ближе к 26,3 грн/долл. Поэтому в целом за неделю курс гривни усилился на 0,04%, а вот за октябрь укрепление гривни составило 1,3%, а с начала года – 7,3%.

"На этой неделе мы не ожидаем чрезмерного выхода нерезидентов из ОВГЗ, как и больших объемов возмещения НДС. Поэтому курс гривни продолжит колебаться в коридоре 26-26,5 грн/долл. с дальнейшей перспективой укрепления во второй половине месяца из-за продажи валюты для уплаты налогов экспортерами. Влияние импорта пока будет оставаться меньше и лишь сдерживать укрепления, помогая НБУ сглаживать пиковые дисбалансы на рынке", - отмечают аналитики ICU.

Курс на 2 ноября:

Национальный банк Украины на вторник, 2 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,29 грн/долл., то есть гривня ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Автор: Екатерина Жирий