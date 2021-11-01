Курс гривни к евро установлен на уровне 30,44 грн/евро.

Национальный банк Украины на вторник, 2 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,29 грн/долл., то есть гривня ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 30,44 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 16 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 26,32/26,34 грн/долл., к евро - на уровне 30,47/30,49 грн/евро.

Курс на 1 ноября:

Национальный банк Украины на понедельник, 1 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,28 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз на ноябрь:

Согласно прогнозам курс гривни в ноябре будет колебаться в пределах 26,3-27 грн/долл., при этом на него будут влиять карантинные ограничения.

Автор: Екатерина Жирий