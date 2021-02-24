Главой рабочей группы назначен премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Кабинет министров Украины создал межведомственную рабочую группу по вопросам возврата активов обанкротившихся банков.

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Согласно дополнению к проекту постановления, главой группы назначен премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, а его заместителями – глава Нацбанка Кирилл Шевченко и министр юстиции Денис Малюська.

В состав рабочей группы также вошли министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, генеральный прокурор Ирина Венедиктова, директор НАБУ Артем Сытник, директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут и один из заместителей руководителя Офиса президента.

Отмечается, что основными задачами группы являются содействие координации действий органов исполнительной власти по вопросам возвращения активов обанкротившихся банков, определение путей и механизмом возврата активов обанкротившихся банков, в частности разработка стратегии, подготовка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы, а также подготовка и внесение предложений Кабмину по данным вопросам.

Группа имеет право получать от центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций информацию, необходимую для исполнения возложенных для нее задач и привлекать их представителей к участию в своей работе.

Также группа может создавать в случае необходимости постоянные или временные группы и организовывать проведение конференций, семинаров и совещаний.

Что этому предшествовало

В начале февраля 2021 года НБУ предложил Кабмину создать рабочую группу по вопросам обанкротившихся банков.

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Автор: Богдан Слуцкий