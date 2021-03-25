В Офисе Генерального прокурора убеждении в продвижении дела.

Руководительница Офиса Генпрокурора Ирина Венедиктова заверила, что дело о выводе активов из "ПриватБанка" продвигается и будет расследоваться и дальше.

Об этом она сказала в комментарии изданию Financial Times.

"Эти дела продвигались только благодаря моей деятельности", — заявила Венедиктова. Она подробно объяснила, что пришлось вмешиваться непосредственно в дело после того, как подчиненные затянули с согласованием сообщений.

Также руководительница ОГП отметила, что дело "ПриватБанка" важно для Украины.

"Почему это важное дело? Потому что огромные суммы денег в принципе забрали у народа Украины ... (нам) нужно их вернуть", — отметила она.

Ранее глава Офиса генерального прокурора Ирина Венедиктова заявила, что подписала по делу "ПриватБанка" три подозрения бывшим топ-менеджеров "ПриватБанка".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко