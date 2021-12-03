Эксперт прогнозирует, что к концу декабря гривня продолжит снижение.

Из-за угрозы дестабилизации в Украине инвесторы выводят валюту из страны, что существенно влияет на курс доллара.

Такое мнение, как говорится в материале УНИАН, высказал кандидат экономических наук, эксперт Александр Хмелевский.

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"Из-за угрозы дестабилизации в стране как иностранные инвесторы, так и отечественный бизнес выводят валюту из страны. Неспокойная ситуация и на внешних рынках. Из-за нового штамма коронавируса Омикрон страны усиливают локдаун, а на финансовых рынках происходят существенные колебания", - отметил эксперт.

Эксперт прогнозирует, что к концу декабря гривня продолжит снижение.

"В декабре действие вышеуказанных факторов не прекратится, события будут развиваться. До третьей декады декабря гривня, скорее всего, продолжит снижение. В конце декабря и начале января ожидается стабилизация курса, поскольку из-за праздников снизится деловая активность, спадет политическое напряжение", - заявил эксперт.

По словам Хмелевского, во второй половине января гривня продолжит падение.

"Во второй половине января обострение политической и экономической ситуации в Украине возобновится, а гривня продолжит падение. Скорее всего, в январе гривня будет колебаться в коридоре 28-29 грн. за доллар. Однако, если Россия начнет наступление, будут массовые акции с целью отставки президента или начнется мировой финансовый кризис, то девальвация гривни будет более существенной", - прогнозирует эксперт.

Курс на 9 декабря:

Национальный банк Украины на понедельник, 6 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,30 грн/долл., то есть гривня ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Автор: Екатерина Жирий