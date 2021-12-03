Эксперт прогнозирует, что доллар США относительно гривни в начале следующего года будет торговаться в ценовом коридоре 26,80-27,30 грн/долл.

По итогам ноября гривня входит в ТОП-10 валют по уровню укрепления относительно доллара США.

Об этом, как говорится в материале УНИАН, заявил аналитик Roboforex Андрей Гойлов.

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"По итогам ноября гривня входит в ТОП-10 валют развивающихся стран по уровню укрепления относительно доллара США Если бы не панические заявления ряда высших должностных лиц государства относительно угрозы военного вторжения РФ и госпереворота в начале декабря, украинская национальная валюта завершила бы нынешний год на весьма сильных позициях", - заявил эксперт.

По словам эксперта, на рынке в настроениях инвесторов наблюдается неопределенность.

"Последние заявления относительно госпереворота и войны стали для зарубежных инвесторов сигналом к распродажам украинских ценных бумаг. Полученные от продажи ОВГЗ средства они направляют на межбанк с целью покупки иностранных валют для их последующего вывода в материнские юрисдикции. К ним присоединяются импортеры, которые стараются провести свои операции по более выгодному обменному курсу. Все это оказывает сильное давление на гривню", - отметил эксперт.

Кроме того, эксперт отметил, что из-за роста цен на энергоносители и девальвации гривни в Украине, вероятно, будет зафиксирован рост потребительской инфляции.

"Растут цены и на импорт: минеральные удобрения, энергоносители и продукцию машиностроения. В итоге положительный финансовый результат хозяйственной деятельности экспортеров может оказаться не таким впечатляющим. Это добавляет неопределенности в настроения участников валютного рынка", - заявил эксперт.

"Полагаю, что доллар США относительно гривни в начале следующего года будет торговаться в ценовом коридоре 26,80-27,30 грн/долл. Евро будет находиться в пределах 32,80-33,95 грн/евро", - отметил эксперт.

Курс на 3 декабря:

Национальный банк Украины на пятницу, 3 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,29 грн/долл., то есть гривня ослабла на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Автор: Екатерина Жирий