Что год грядущий готовит курсу гривни

Украинская валюта, значительно укрепившаяся в октябре и начале ноября, к началу зимы начала резко сдавать позиции. УНИАН расспросил финансовых экспертов о том, продолжится ли тенденция падения гривни и чего нам ждать в начале 2022 года.

Национальная валюта в последнее время заставила украинцев понервничать из-за резких колебаний. Если еще месяц назад курс гривни достигал отметки в 26,06 грн/долл., то уже с середины ноября началась стремительная девальвация.

По состоянию на 3 декабря курс гривни по официальному курсу составляет 27,29 грн/долл. Аналитики сходятся во мнении, что на такое резкое ослабление курса влияют как сугубо национальные факторы – спровоцированное путинской Россией геополитическое и военное обострение, и кризисная ситуация в национальном энергетическом секторе, так и общемировая тенденция - риски от появления нового южноафриканского штамма коронавируса "Омикрон".

УНИАН пообщался с финансовыми экспертами, чтобы узнать, какие тенденции на украинском валютном рынке наблюдаются в последние недели года и чего стоит ожидать в начале 2022 года.

Вадим Иосуб, старший аналитик "Alpari"

В ноябре гривня снизилась как к доллару, так и к евро, причем рост курса доллара был заметно сильнее. При этом была прервана серия из 11 месяцев снижения доллара (с декабря прошлого года по октябрь) и 6 месяцев снижения евро (с мая по октябрь).

Судя по официальным курсам, установленным НБУ, доллар за месяц вырос с 26,33 до 27,17 грн (+3,2 процента). Курс евро за это же время вырос с 30,50 до 30,65 грн (+0,5 процента). Более скромный по сравнению с долларом рост европейской валюты связан со снижением евро по отношению к доллару на мировом валютном рынке.

При этом с начала года доллар снизился к гривне на 3,9 процента, а евро подешевел к национальной валюте на 11,8 процента. Среди валют стран бывшего СССР гривня занимает третье место по укреплению к доллару с начала года после армянского драма и грузинского лари. По падению в ноябре гривня заняла третье место с конца, сильнее к доллару снизились российский рубль и белорусский рубль.

С середины месяца на гривню стало давить обострение ситуации на украинско-российской границе. Стоит отметить, что этот геополитический риск бил не только по гривне, на его фоне российский рубль снизился к доллару еще сильнее. Ближе к концу месяца пришла общая беда для большинства валют развивающихся стран – риски от появления нового южноафриканского штамма коронавируса "Омикрон".

Если в декабре риски военного конфликта не снизятся, то к концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 27,8–28,3 грн, евро – в диапазоне 30,5–31,1 грн.

Андрей Гойлов, аналитик Roboforex

По итогам ноября гривня входит в ТОП-10 валют развивающихся стран по уровню укрепления относительно доллара США. Если бы не панические заявления ряда высших должностных лиц государства относительно угрозы военного вторжения РФ и госпереворота в начале декабря, украинская национальная валюта завершила бы нынешний год на весьма сильных позициях. Однако теперь на рынке в настроениях инвесторов наблюдается неопределенность. Рассмотрим, какие факторы будут влиять на динамику валютных курсов в конце нынешнего и начале будущего года.

Внутриполитическая ситуация и боевая активность на линии разграничения в ОРДЛО. Последние заявления относительно госпереворота и войны стали для зарубежных инвесторов сигналом к распродажам украинских ценных бумаг. Полученные от продажи ОВГЗ средства они направляют на межбанк с целью покупки иностранных валют для их последующего вывода в материнские юрисдикции. К ним присоединяются импортеры, которые стараются провести свои операции по более выгодному обменному курсу. Все это оказывает сильное давление на гривню.

Потребительская инфляция. По причине роста цен на энергоносители и девальвации гривни в Украине, вероятно, будет зафиксирован рост потребительской инфляции. Это, в свою очередь, "подтолкнет" к повышению НБУ учетной ставки и росту средневзвешенной доходности ОВГЗ. По этой причине нерезиденты могут приостановить сокращение своих вложений в данном активе, укрепив тем самым позиции гривни на межбанке.

Переводы трудовых мигрантов и экспортная выручка. С начала года на международных рынках наблюдается благоприятная ценовая конъюнктура на товары украинского экспорта: пшеница, металл, руда и другие. По итогам нынешнего года экспорт может существенно превысить показатели 2020 года.

Однако растут цены и на импорт: минеральные удобрения, энергоносители и продукцию машиностроения. В итоге положительный финансовый результат хозяйственной деятельности экспортеров может оказаться не таким впечатляющим. Это добавляет неопределенности в настроения участников валютного рынка.

Частные валютные переводы трудовых мигрантов с высокой долей вероятности побьют рекорд прошлого года. От гастарбайтеров поступает в среднем около 1 млрд долларов ежемесячно. Это служит мощной поддержкой гривне и спросу на внутреннем рынке.

Полагаю, что доллар США относительно гривни в начале следующего года будет торговаться в ценовом коридоре 26,80-27,30 грн/долл. Евро будет находиться в пределах 32,80-33,95 грн/евро.

Александр Хмелевский, кандидат экономических наук, эксперт

Во второй половине ноября курс гривни к доллару снизился на 1 грн. Причиной тому стала угроза нападения России, рост протестной активности населения, в том числе акции против принудительной вакцинации, акции ФОП, акции с требованием отставки Ермака. Из-за скандала с "вагнеровцами" некоторые политические силы требуют отставки президента.

Конфликт Зеленского с Ахметовым также дестабилизирует политическую и экономическую ситуацию в стране. Обостряется энергетический кризис, есть угроза веерных отключений электроэнергии и отопления. Украина вынуждена покупать газ, уголь, электроэнергию по завышенным ценам за границей. На это уходит валюта. Из-за угрозы дестабилизации в стране как иностранные инвесторы, так и отечественный бизнес выводят валюту из страны.

Неспокойная ситуация и на внешних рынках. Из-за нового штамма коронавируса Омикрон страны усиливают локдаун, а на финансовых рынках происходят существенные колебания.

В декабре действие вышеуказанных факторов не прекратится, события будут развиваться. До третьей декады декабря гривня, скорее всего, продолжит снижение. В конце декабря и начале января ожидается стабилизация курса, поскольку из-за праздников снизится деловая активность, спадет политическое напряжение.

Однако во второй половине января обострение политической и экономической ситуации в Украине возобновится, а гривня продолжит падение. Скорее всего, в январе гривня будет колебаться в коридоре 28-29 грн. за доллар. Однако, если Россия начнет наступление, будут массовые акции с целью отставки президента или начнется мировой финансовый кризис, то девальвация гривни будет более существенной.

Александр Болтян, аналитик компании Esperio

Начало 2022 года для украинской гривни может стать периодом стремительного падения. Зависеть эта динамика будет сугубо от ситуации вокруг энергетического кризиса, геополитических отношений с соседними странами, распространения и последствий нового штамма COVID и активности Национального банка Украины в части задействования золотовалютных резервов страны для стабилизации валютного курса.

Никакие вербальные драйверы или монетарная политика не станут сдерживать падение гривни. Если усилятся инфляционные риски, то можно ждать резкий выход населения в доллары. Кроме того, инвестиционная привлекательность Украины в такой ситуации будет катастрофически низкой.

Отметим, что с 22 по 26 ноября НБУ продал более 630 млн долл. для поддержки гривни, а украинская гривня за это время потеряла лишь 31 копейку, упав до 26,56 грн/долл. И уже 1 декабря курс продажи доллара в банках страны колебался возле уровня в 27,3 грн. Поэтому активность НБУ по тратам золотовалютных резервов мы рассматриваем как риск для экономики и для самой гривни в начале 2022 года.

Инвесторам и простым гражданам не стоит верить в прогнозы роста гривни и нужно понять, что инфляционные тяжкие последствия лягут только на потребителя. Поэтому приобретение долларов, или удержания накоплений в долларах пока что сохранится верной тактикой. Если геополитические риски отступят, то стоит помнить, что новый кредит от МВФ сулит повышение тарифов на газ для населения в следующем году. Значит – снизится покупательская способность населения, начнется отток средств с банковского сектора, и гривня все равно будет дешеветь по отношению к доллару.

Однозначно сказать, что в начале 2022 года курс продажи доллара США в Украине будет 27,50 грн или 29,40 грн сейчас невозможно, так как динамика зависит от политических факторов.

Приведенные прогнозы сложно назвать оптимистичными. Судя по всему, в ближайшее время не стоит ждать укрепления курса гривни, и он будет двигаться в сторону заложенного в бюджет 2022 года показателя в 28,6 грн/долл. под действием объективных факторов.

Однако пусть это не испортит праздничное настроение нашим соотечественникам. Новый год приближается, и лучше задумываться о приятных моментах вроде покупки подарков близким и поиска рецептов для праздничного застолья, а не о постоянных колебаниях курса валют.

Екатерина Жирий

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