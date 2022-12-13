Заявления об изменении адреса регистрации или снятии с учета рассматриваются в течение 15 минут с момента подачи в "Дии".

Изменить адрес регистрации или сняться с учета ВПЛ теперь можно онлайн в приложении "Дия".

"С сегодняшнего дня для внутренне перемещенных лиц мы обеспечили возможность изменить адрес регистрации проживания или сняться с учета, без бюрократии и необходимости обращаться в органы соцзащиты",- заявила министр соцполитики Оксана Жолнович.

В министерстве предоставили инструкцию таких процедур в "Дии". Чтобы изменить адрес регистрации ВПЛ, следует нажать на меню справки ВПЛ в приложении, выбрать "Изменить адрес фактического проживания" и нажать "Начать". Далее следует указать адрес своего текущего места пребывания, подтвердить свое место пребывания с помощью геолокации и отправить заявление на рассмотрение. Заявление будет обработано в течение 15 минут: о его обработке поступит оповещение.

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Чтобы сняться с учета ВПЛ в "Дии", нужно нажать на меню справки ВПЛ, выбрать пункт "Отменить статус ВПЛ", нажать "Начать" и отправить заявление на рассмотрение. Так же заявление должно быть рассмотрено в течение 15 минут.

Документы и нововведения в "действии": что известно

25 ноября на портале "Дия" начали запись на бета-тест заявления о регистрации брака.

2 декабря в приложении "Дия" ввели функцию оценки качества.

7 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал постановление № 1299, которое позволяет использовать электронное водительское удостоверение в "Дии" без пластикового аналога.