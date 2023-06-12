Около 19 тысяч женщин работают тестировщиками, а еще по 12 тысяч работают в разработке и рекрутинге.

В украинской IT-сфере работает около 240 тысяч мужчин и более 71 тысячи женщин.

Как говорится в исследовании, проведенном украинским специализированным веб-порталом об IT-отрасли Украины DOU, около 19 тысяч женщин заняты в QA (англ. quality assurance - тестировщик, - УНИАН), а еще по 12 тысяч работают в разработке и HR/рекрутинге.

"Из анализа нынешних данных Минюста мы знаем, что IT-ФЛП в Украине сейчас 271,7 тысячи, а с прошлогоднего портрета айтишника известно, что 87% всех IT-специалистов оформлены как ФЛП. Поэтому можно предположить, что всего сейчас 312 тысяч айтишников в Украине", - говорится в сообщении.

Согласно данным зарплатного опроса, доля женщин составляет 23%. То есть в украинском IT около 240,5 тысячи мужчин и 71,8 тысячи женщин.

Также отмечается, что половина всех айтишников - это разработчики, и лишь 8% из них составляют женщины.

Значительно больше женщин по количеству людей в сфере тестировщик (36%) и менеджеров (39%). При этом наибольшую долю в отношении мужчин женщины составляют в таких специализациях, как HR/Recruiting (специалист по подбору персонала, - УНИАН) - 92% и Customer Success (менеджер, - УНИАН) - 73%.

Украинские айтишники за рубежом

Как сообщал УНИАН, 14 марта стало известно, что ровно 41% украинских айтишников, выехавших за границу после начала полномасштабной войны и накануне, планируют вернуться в Украину.

Тогда сообщалось, что наименее склонны возвращаться специалисты, переехавшие в Канаду (62%) и США (46%), а также в Нидерланды (43%). При этом большинство эмигрировавших в Хорватию (78%) и Турцию (64%) планируют вернуться в Украину.

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