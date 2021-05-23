Для перерасчета пенсии не придется лично обращаться в органы Пенсионного фонда.

В Украине работающим пенсионерам перерасчет пенсий в этом году проведут в июне, хотя ранее это делали в апреле. При этом пенсионеры могут задним числом получить доплаты за апрель и май.

Об этом рассказала начальница Главного управления Пенсионного фонда в Киеве Лариса Дзядевич, сообщает "Украина 24".

Читайте также"Пенсия онлайн": в Минцифры анонсировали нововведение для пенсионеров"С 1 апреля без дополнительного обращения Пенсионный фонд проводит перерасчет пенсий тем пенсионерам, которые на 1 марта года, в который проводится перерасчет пенсий, получили такое право, а именно – если человек после назначения пенсии проработал 24 месяца либо если период страхового стажа был меньше, но прошло не менее 2 лет", - объяснила представительница ПФ.

"Пенсионный фонд, обрабатывающий такие документы, обязательно проведет перерасчет пенсий, люди в июне получат свои доплаты за апрель и май, и лично обращаться в органы Пенсионного фонда не нужно", - уточнила она.

Формула расчета пенсии

Пенсия = средняя зарплата * трудовой (страховой) стаж * индивидуальный коэффициент заработка.

Трудовой стаж считается в процентах (1 год=1%), соответственно в него зачтут все время, которое лицо проработало с момента последнего перерасчета пенсии или выхода на пенсию.

Коэффициент заработка повлияет на увеличение пенсии в случае, если после выхода на пенсию выросла и зарплата работающего пенсионера.

Если работающий пенсионер теперь зарабатывает меньше, чем до выхода на пенсию, при перерасчете будет учтен только дополнительный стаж, а новая, более низкая зарплата, — нет.

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Автор: Ольга Робейко