В Украине можно будет снимать наличные в кассах магазинов - НБУ

В Национальном банке рассказали об особенностях обналичивания денег для украинцев.

Скоро украинцы смогут получать наличные с банковских карточек прямо на кассах магазинов, предприятий общепита и услуг, которые применяют регистраторы расчетных операций, то есть терминалы для оплаты картой на кассе.

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Об этом сообщает "РБК.Украина".

"В пресс-службе НБУ говорят, что новые правила начнут действовать уже с 1 августа 2020-го", - говорится в сообщении.

В Нацбанке считают, что эта услуга поможет детенизации экономики, а также развитию безналичного сегмента и росту финансовой инклюзии (доступности, безопасности и финансовой грамотности) украинцев в целом.

"С 1 августа 2020 держателям электронных платежных средств (например, платежных карт) станет проще получать наличные из касс предприятий торговли, общественного питания и услуг, применяющих регистраторы расчетных операций (с соответствующей регистрацией)", - подчеркивает издание.

В НБУ также разрешили торговым предприятиям использовать электронные расчетные документы и электронные фискальные отчетные чеки. А с 1 июля 2020-го расширят также возможности бизнеса по переводу наличных в гривнах через финансовые учреждения, которые получили лицензию НБУ на такие операции.