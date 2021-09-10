За первые семь месяцев с начала года в Украине было выдано ипотечных кредитов на сумму 4,4 млрд гривень. Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в Facebook сообщил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

Увеличение объемов новых ипотечных кредитов, по словам Шевченко, является прямым свидетельством восстановления экономики после коронакризиса.

Только в июле украинские банки выдали 974 ипотечных кредита на сумму 773,2 млн грн. Количество ипотечных кредитов за январь-июль увеличилось в 2,3 раза, в 3 раза – в денежном эквиваленте, а в процессе оформления ипотеки участвует уже 21 банк.

"Это рекордное количество участников рынка с декабря 2018 года, с тех пор, как НБУ начал опрашивать банковское сообщество по этому вопросу", - уточняет Шевченко.

По данным главы НБУ, снизились также ставки по кредитам. Так, с начала года средневзвешенная эффективная ставка по кредитам на вторичном рынке, где заключается более 90% сделок, снизилась на 0,6 п.п. до 13,4%. На первичном рынке отмечено снижение на 0,1 п.п. до 16,8%.

Напомним, недавно Кирилл Шевченко заявил, что принятый Радой Закон "О виртуальных активах" позволит создать в Украине цивилизованный рынок криптовалют.

Автор: Иван Бойко