Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,30 грн за долл.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня укрепился на 5 копеек – до 37,80 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни ослаб на 10 копеек и составляет 41,10 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,30 грн за долл., евро – 40,50 грн за евро.

Видео дня

Курс в Украине

Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, хотя до полномасштабного вторжения России в Украине был плавающий курс гривни. В июле НБУ банк ослабил официальный курс гривни до 36,57 грн/долл.

Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько прогнозирует, что курс доллара в Украине на текущей неделе до 16 апреля будет удерживаться в коридоре 37,4 - 38 грн/долл.

Директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко отметил, что в предпраздничную неделю перед Пасхой наличный курс доллара и евро в Украине может несколько снизиться.

Вас также могут заинтересовать новости: