Его авторы - депутаты от "Европейской солидарности", групп "Партия "За будущее" и "Доверие", а также один внефракционный депутат.

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об отзыве с должности председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева в связи с неудовлетворительной работой в должности (№4393).

Текст проекта постановления еще не обнародован на сайте парламента.

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Его авторами являются более 30 народных депутатов от фракции "Европейская солидарность", в частности, ее сопредседатели Артур Герасимов и Ирина Геращенко, от группы "Партия "За будущее", в частности, ее сопредседатели Тарас Батенко и Виктор Бондарь, группы "Доверие", в частности, ее председатель Олег Кулинич и его заместитель Валерий Лунченко, а также внефракционный депутат Оксана Савчук.

История увольнения

17 ноября депутат от группы "Партия "За будущее" Игорь Палица заявил, что ряд народных депутатов инициируют увольнение депутата от "Слуги народа" Даниила Гетманцева с должности председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

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Автор: Татьяна Поляковская