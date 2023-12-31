Там опровергли, что перевод на карту будут облагаться налогом на уровне 18%.

В Верховной Раде Украины успокоили население перед Новым годом: государство не планирует взимать "драконовский" налог с украинцев за переводы на карту на уровне 18%.

Об этом заявил председатель комитета парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram. Он назвал соответствующие слухи "дешевым хайпом".

"Очередной самопровозглашенный сумасшедший эксперт в привычной попытке поиска дешевого хайпа написал у себя в фб, что каждое перечисление на счет каждого лица в соответствии с утвержденной правительством Нацстратегией доходов будет облагаться налогом 18%", - написал чиновник.

Он уточнил, что лично пересмотрел упомянутую стратегию и не нашел там упоминаний относительно такого налогообложения. Гетманцев сравнил плохие новости о налогах в Украине с ИПсО и призвал украинцев не воспринимать такую информацию. "Давайте в конечном итоге перейдем из года кролика в год дракона!",- заявил он.

Откуда появилась информация о 18% налогообложении

О соответствующем намерении государства, заложенном в Нацстратегию доходов на 2024 год, вспоминал директор экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин. "Любые поступления на карту физлица облагаются налогом 18% (привет, кешевая экономика)", - указывал он.

Тогда эта новость стала резонансной для общества. Тему подхватили и стали комментировали различные эксперты. В частности, экономист Олег Пендзин заявлял, что такая идея не нова для общества. Также он уточнял, что государство пока что не имеет возможности отследить все поступления на банковские карты украинцев.

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