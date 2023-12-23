Евросоюз до сих пор не утвердил новую программу макрофинансовой помощи Украине.

Вето Венгрии на 50-миллиардную программу макрофинансовой помощи ЕС не приведет к немедленному "апокалипсису" украинской финансовой системы уже в январе. Украина имеет источники поступления денег, уверяет председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"С приближением нового года все чаще мне задают вопрос о январе, в котором должен произойти "апокалипсис" якобы из-за окончания у нас средств. Поэтому хочу публично всех успокоить - финансовой катастрофы в январе не будет. Мы имеем поступления помощи по разным направлениям", - написал он в своем телеграм.

По его словам, Украина имеет три больших транша прямой бюджетной помощи на финансирование социальных расходов:

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1,5 млрд. евро последнего транша макрофинансовой помощи от ЕС;

1,34 млрд. долларов (неделю назад) от Всемирного банка (финансирование обеспечено Японией, Швейцарией и США);

900 млн. долларов займа от правительства Японии через проект "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности" (INSPIRE).

Кроме того страны партнеры выделили меньшие объемы денег на программы восстановления разрушенного войной и отдельно на усиление стабильной работы энергосистемы.

Также малыми партиями продолжает поступать военная помощь. В течение последней недели Украина получила совместный шведско-датский пакет стоимостью 240 млн. евро (БМП, гибрид бронетранспортера и шведских БМП CV90, запчасти, боеприпасы), пакет от Финляндии стоимостью 106 млн. евро и еще 102 млн. евро многопрофильной поддержки от Нидерландов (гуманитарные нужды, разминирование, восстановление инфраструктуры, поддержка энергетики).

Проблема с макрофинансовой помощью от ЕС

Как писал УНИАН, в этом году заканчивается действующая программа макрофинансовой помощи ЕС Украине, благодаря которой до сих пор удавалось поддерживать стабильность украинской финансовой системы и покрывать дефицит госбюджета, возникший из-за войны.

ЕС планировал принять новую четырехлетнюю программу общей стоимостью 50 миллиардов евро, которая бы пришла на замену старой программе. Однако Венгрия заблокировала принятие этой программы, требуя, чтобы ЕС сначала заплатил ей 30 миллиардов евро, которые Будапешт не может получить из-за нарушения правил и принципов ЕС.

Сейчас в ЕС пытаются найти выход из этой ситуации. Одним из вариантов, который предложили в Финляндии, есть выделение помощи Украине не непосредственно из бюджета ЕС, а из специального стабилизационного фонда, предназначенного для финансовой помощи самим странам ЕС.

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