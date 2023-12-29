Налогообложение поступлений на карты станет возможным после предоставления налоговой службе доступа к информации о движении средств на счетах физлиц.

Национальная стратегия доходов, принятая украинским правительством 27 декабря, предусматривает, среди прочего, налогообложение банковских переводов украинских граждан с карты на карту по ставке 18%.

Об этом написал директор экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин, говорится в статье УНИАН. "Кабмин утвердил "Национальную стратегию доходов", но это не о ваших доходах, а о наполнении бюджета... любые поступления на карту физлица облагаются налогом 18% (привет, кешевая экономика)", - говорится в сообщении Амелина.

В самом документе об этом сказано, что "все доходы физических лиц, полученные за пределами предпринимательской деятельности, кроме тех, что прямо предусмотрены Налоговым кодексом Украины, будут подлежать налогообложению по общей ставке налога на доходы физических лиц, предусмотренной Налоговым кодексом Украины".

Видео дня

Как рассказал УНИАН экономист Олег Пендзин, на самом деле эта идея не нова, и даже сейчас любые доходы физических лиц должны декларироваться и облагаться налогом, однако пока невозможно отследить поступления на банковские карты граждан из-за того, что налоговая не имеет доступа к счетам.

"Любые доходы, которые сегодня к вам поступают, вы обязаны декларировать – это указано в Налоговом кодексе – и облагать налогом в соответствии с требованиями действующего законодательства. Другое дело, что налоговая не имеет доступа к банковской тайне, и никакой информации о поступлениях на ваши карты она не имеет. Это основное объяснение, почему на сегодняшний момент налоговая не предъявляет вам претензий по поводу налогообложения доходов, полученных вне предпринимательской деятельности", - сказал специалист.

Пендзин отметил, что в Национальной стратегии доходов указано, что налоговые органы в будущем будут иметь доступ к персональным счетам украинцев за пределами банковской тайны, в чем и заключается основная новация, которая позволит облагать налогом каждую операцию.

Впрочем, до сих пор непонятно, каким образом будет осуществляться это налогообложение: непосредственно во время осуществления операции или постфактум после представления соответствующих отчетов в налоговую службу.

Национальная стратегия доходов: что известно

27 декабря правительство приняло Национальную стратегию доходов, которая предусматривает существенные изменения в системе налогообложения для предпринимателей.

Планируется реформировать упрощенную систему налогообложения (УСН), в частности, сузив сферу ее применения путем исключения юридических лиц и увеличив эффективные ставки налогов до уровня общего режима.

Украинский премьер Денис Шмыгаль назвал целью стратегии усиление фискальной способности страны, адаптация налогового и таможенного законодательства к европейским стандартам, а также создание стимулов для послевоенного восстановления Украины и ее экономического роста.

Вас также могут заинтересовать новости: