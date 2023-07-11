Всего украинцы подали 25 278 заявлений на компенсацию.

Специальные комиссии сейчас обрабатывают более 9 тыс. заявок на компенсацию за поврежденное жилье в рамках программы "єВідновлення".

"Всего владельцы поврежденного жилья подали 25 278 заявлений на компенсацию, по состоянию на 9 июля в обработке находятся 9 093 заявления", - сообщила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

По ее словам, более 46% всех заявлений касаются выплаты компенсации на ремонт частных домов, а более 53% - на ремонт квартир.

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"Больше всего заявителей в Харьковской области - 9 205 и Киевской области - 5 787. За ними следуют Николаевская, Херсонская, Донецкая и Черниговская области. Меньше всего заявлений зарегистрировано в Кировоградской и Полтавской областях - 14 и 12 соответственно", - отметила председатель профильного комитета.

Шуляк добавила, что из-за постоянных обстрелов оккупантов количество поврежденного и разрушенного жилья постоянно увеличивается и заявки продолжают поступать.

"Всего через "Дію" поступило 460 089 информационных сообщено о поврежденном и уничтоженном жилье. К сожалению, учитывая постоянные обстрелы со стороны российских захватчиков их количество постоянно увеличивается", - подытожила нардеп.

Программа "єВідновлення"

10 мая 2023 года в Украине стартовала программа "єВідновлення", в рамках которой граждане могут получить до 200 тыс. гривен компенсации на проведение ремонтных работ.

30 мая Кабмин запустил второй этап программы "єВідновлення". Для участия не обязательно иметь смартфоны или доступа к "действию".

В июне Кабинет министров выделил еще 5,3 миллиарда гривен для реализации проектов по восстановление в десяти областях Украины.

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