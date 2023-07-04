За эти средства будут реализованы критически необходимые для громад проекты, непосредственно влияющие на жизнь людей.

Кабинет министров выделил еще 5,3 миллиарда гривень для реализации проектов по восстановлению в десяти областях Украины.

Речь идет о Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях, о чем на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"За эти средства будут реализованы критически необходимые для общин проекты, непосредственно влияющие на жизнь людей", - сказал он.

Видео дня

Восстановление поврежденного жилья

Глава правительства отметил, что из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, в котором аккумулировано почти 62 млрд грн, уже распределены на восстановление 23,7 миллиарда. В частности, 4,4 миллиарда выделены на реализацию программы "єВідновлення".

В рамках этой инициативы украинцы подали более 22 тысяч заявлений на компенсацию за поврежденное или разрушенное жилье (лидерами являются Харьковщина, Киевщина и Николаевщина), однако рассмотрение заявок местными властями происходит медленно, компенсация согласована в отношении около 150 человек.

Ликвидация последствий теракта на Каховской ГЭС

Также Шмыгаль добавил, что правительство направило уже более 4 млрд гривень на ликвидацию последствий подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС.

Среди прочего, это были 1,5 млрд гривень на строительство новых магистральных водопроводов протяженностью 150 километров, которые обеспечат питьевой водой четыре региона. Кроме этого, это были средства на подвоз людям питьевой воды, восстановление поврежденных и разрушенных объектов и на выплату 5 тысяч единовременной помощи пострадавшим.

"По состоянию на сегодня уже подано 2300 заявлений на получение такой помощи, из которых почти тысяча передана на выплату. Соответствующие средства переданы на места и в течение двух дней местная власть должна осуществить эти выплаты", - добавил он.

Международная помощь

Кроме этого, Шмыгаль напомнил, что вчера в государственный бюджет поступил второй транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом на сумму в 890 млн долларов. Всего в 2023 году Украина получила 23,6 млрд долларов макрофинансовой помощи от партнеров. Больше всего помощи поступило от Евросоюза, США, Канады и МВФ.

Программа "єВідновлення" - что известно

Как сообщал УНИАН, 10 мая в Украине стартовала программа "єВідновлення", благодаря которой украинцы могут получить на проведение ремонтных работ до 200 тысяч гривень компенсации при условии, если их жилье имеет незначительные повреждения.

Уже 30 мая Кабмин запустил второй этап программы, по которой украинцы будут получать компенсацию за разрушенное жилье. Теперь для участия в программе не обязательно иметь смартфоны или доступ к "Дие".

27 июня Шмыгаль заявил, что с момента запуска программы "єВідновлення" деньги получили менее 2 процентов заявителей. Глава правительства назвал это "абсолютно неудовлетворительной работой" и призвал ускорить процесс.

Вас также могут заинтересовать новости: