Выплаты получили менее двух процентов заявителей.

Через полтора месяца с момента запуска программы "єВідновлення" по выплате украинцам помощи на восстановление поврежденного или разрушенного имущества деньги получили менее 2 процентов заявителей.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, отметив, что по программе "єВідновлення" подано 21 600 заявлений и только 378 заявлений передано на выплату, что является крайне неудовлетворительным результатом.

"Сейчас по программе "єВідновлення" подано 21 600 заявлений и только 378 заявлений передано на выплату. Это всего 2 процента. Это абсолютно неудовлетворительная работа! Правительство создало все инструменты, приняло необходимые постановления, порядки и документы, создало цифровую архитектуру всего процесса. Местные руководители и комиссии должны в разы ускорить этот процесс", - сказал он.

Видео дня

Шмыгаль также отметил, что правительство утвердило два распоряжения, которые позволят привлечь средства от Международного банка реконструкции и развития для реализации программы "єВідновлення". Речь идет о льготном кредите в размере 70 млн долларов и гранте на 152,5 миллиона долларов.

"То есть, более 8 млрд гривень сможем направить на восстановление жилья наших граждан. Десятки тысяч семей смогут получить средства, чтобы как можно быстрее отремонтировать собственные дома, пострадавшие от российского террора", - сказал он.

Война в Украине и программа "єВідновлення"

10 мая 2023 года в Украине стартовала программа "єВідновлення", в рамках которой граждане могут получить на проведение ремонтных работ до 200 тыс. гривень компенсации при условии, если их жилье имеет незначительные повреждения.

30 мая Кабмин запустил второй этап программы "єВідновлення", по которой украинцы будут получать компенсацию за разрушенное жилье. Теперь для участия в программе "єВідновлення" не обязательно иметь смартфоны или доступ к "Дии".

Полученные средства можно потратить на строительство дома. В таком случае выплата будет осуществляться непосредственно на счет. Также средства можно получить на приобретение квартиры, другого жилого помещения с использованием жилищного сертификата. Размер компенсации будет рассчитываться комиссией по специальной формуле, которая будет учитывать регион расположения уничтоженного объекта, год застройки, площадь объекта и тому подобное.

Размер компенсации будет устанавливаться на уровне не ниже стоимости строительства жилья соответствующей площади согласно его местонахождению.

Вас также могут заинтересовать новости:

Украинцы временно не смогут подать заявление на получение помощи "єВідновлення"

В Украине запустили второй этап программы "єВідновлення": начнут выплачивать компенсации

Дали зеленый свет: бизнес теперь может присоединиться к программе "єВідновлення"