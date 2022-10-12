Средняя стоимость покупки в сентябре увеличилась по сравнению с августом с 245 грн до 261 грн.

В сентябре украинцы заметно увеличили расходы на электронику и бытовую технику, одежду, обувь и промышленные товары и лекарства.

Об этом сообщила пресс-служба "ПриватБанка".

"В сентябре украинцы заметно увеличили расходы на электронику и бытовую технику - на 14,6%, одежду, обувь и промышленные товары (+14,5%) и лекарства (+13,4%). Расходы на топливо за месяц выросли на 9,4%, а на продукты питания - на 2,7%, однако затраты на продукты в сентябре стоили почти 45% общих расходов украинцев", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в прошлом месяце объемы оплат покупок картами через безналичную сеть банка увеличились по сравнению с августом на 4% (до 53,1 млрд грн).

Как сообщил член правления "ПриватБанка" по вопросам малого и среднего бизнеса Евгений Заиграев, украинцы в сентябре тратили больше, но меньше покупали - количество оплаченных картами покупок за месяц уменьшилось на 2,5%. Средняя стоимость покупки в сентябре увеличилась по сравнению с августом с 245 грн до 261 грн.

Зарплаты во время войны:

21 апреля Верховная Рада приняла закон, который упростил процедуру получения статуса безработного и назначения пособия по безработице во время войны. В частности, на время действия военного положения и в течение 180 календарных дней после его прекращения или отмены закон предусматривает предоставление статуса зарегистрированного безработного без требований, применяемых при обычной процедуре, внутренне перемещенным лицам (ВПО), имеющим документов. Кроме того, урегулирован вопрос предоставления статуса безработного ВПО, у которых не разорваны трудовые отношения с работодателем.

По состоянию на 29 апреля 2022 года количество вакансий в Украине уменьшилось в 20 раз по сравнению с довоенным временем.

В исследовании отмечается, что открываются вакансии преимущественно на замену уехавших сотрудников или предприятия после релокации ищут работников на новом месте.

30 мая 2022 года в Центре занятости назвали самые нужные профессии во время войны.

По состоянию на 7 июня падение зарплат в частном секторе в среднем составило от 25% до 50% по сравнению с довоенным временем. Больше всего таких - в добывающей промышленности и строительстве.

По состоянию на 12 июня 2022 года спрос на рабочие специальности стал более ощутимым на украинском рынке труда: в июне количество вакансий в этой сфере выросло на 20% по сравнению с предыдущим месяцем.

В июне на украинском рынке труда прекратилось снижение уровня зарплат.

По состоянию на 30 июня 2022 года почти 40% украинцев вернулись на работу.

По данным сайта по поиску работы Work.ua в июле количество вакансий выросло на 14%.

Наибольшее количество открытых вакансий в августе на украинском рынке труда - это предложения работы для специалистов сферы ритейла и менеджеров по продажам. По состоянию на начало августа, по данным Государственного центра занятости, в Украине официально было зарегистрировано 293 тысячи безработных.

По состоянию на 28 сентября 40% украинцев потеряли работу в результате войны и не имели основного источника заработка. Сократили зарплаты четверти (28,7%) опрошенных специалистов.

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