Среди источников покрытия дефицита - новая программа МВФ и помощь от США и ЕС.

Предложенный уровень дефицита государственного бюджета на 2023 год является предварительно согласованным, источники его погашения понятны.

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире информационного телемарафона.

"Работа над бюджетом – это, в том числе работа с партнерами и в том числе работа по привлечению средств, кредитов в следующем году так же, как и в этом году. Поэтому тот дефицит, который предложен сегодня в бюджете, он предварительно согласован, и мы понимаем те источники, которые будут использоваться для погашения дефицита и для привлечения соответствующих финансовых ресурсов", - сказал Гетманцев.

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Он отметил, что среди таких источников есть новая программа МВФ, а также помощь от США и Евросоюза.

"Вы знаете, что президент общался с руководителем МВФ и получил предварительные заверения, что эта программа состоится. Это и помощь от США, ЕС. То есть мы рассчитываем, бесспорно, на помощь, и в худшем сценарии эта помощь будет", - отметил депутат.

По его словам, при крайне неприемлемом сценарии, если деньги не поступят, возникнет потребность в сокращении расходов.

"Бесспорно, надо будет сокращать расходы. Какие расходы точно не будут сокращаться – это война, это армия. К сожалению, второй крупной статьей является социалка, поэтому резерв будем искать здесь. Но я даже не хочу рассматривать такого рода сценарии, потому что я убежден в том, что мы найдем источники для покрытия дефицита бюджета", - подчеркнул Гетманцев.

Госбюджет-2023:

13 сентября Кабмин поддержал проект государственного бюджета на 2023 год, который в ближайшее время зарегистрируют в Верховной Раде и начнется рассмотрение в профильном комитете.

В проекте госбюджета, в частности, предусмотрены расходы на сектор безопасности и обороны на уровне 1 трлн 136 млрд грн, или почти 50% всего бюджета.

По словам Дениса Шмыгаля, дефицит госбюджета-2023 достигнет 38 млрд долларов. Финансировать дефицит планируют с помощью иностранных партнеров и военных облигаций.

14 сентября 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что Кабинет министров планирует покрывать дефицит государственного бюджета Украины в 2023 году за счет Международного валютного фонда, Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки.

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