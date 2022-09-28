Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,40 грн за долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" повысился на 20 копеек - до 41,90 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни остался на прежнем уровне - 40,60 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,40 грн за долл., евро – 39,80 грн за евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,31 грн, евро – 37,45 грн.

Курс во время войны:

Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля ослабил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.

В правительстве прогнозируют, что в 2023 году курс доллара достигнет 50 гривен, а индекс потребительских цен составит 30,6%.

По указанному прогнозу, в начале следующего года курс доллара будет составлять 42 гривни, а в конце – гривня девальвирует до 50. Кроме того, ожидается, что цены в 2023 году продолжат стремительно расти. В макропрогнозе заложена инфляция в 30,6% (по состоянию на июнь она составляла 22,2%). ВВП Украины в следующем году должно вырасти на 4,6%, прогнозируют в Минэкономики. А уровень безработицы, скорее всего, составит 28,2%, средняя зарплата – 18 тысяч 508 гривень.

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