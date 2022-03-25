Сейчас в Польше самое высокое предложение именно тех вакансий, где нужен мужской труд.

Польские предприятия испытывают нехватку мужской рабочей силы. Больше всего страдают строительная, автомобильная отрасль, тяжелая промышленность и оборонный сектор.

Сейчас в Польше самое высокое предложение именно тех вакансий, где нужен мужской труд. Об этом сообщают в аналитическом центре агентства трудоустройства Gremi Personal.

70% предложений работы для иностранцев на польском рынке труда ориентированы на мужчин. Сейчас из страны домой вернулись более 285 тыс. граждан Украины, большинство из них мужчины. Нового притока мужской рабочей силы нет, что сразу отразилось на рынке труда.

Наибольший дефицит испытывает строительная отрасль, где работало около 400 тыс. граждан Украины. Не хватает строителей, водителей, каменщиков, штукатуров и тому подобное. В автомобильной промышленности также жалуются на нехватку мужчин. Эта отрасль является самой сильной в польском производстве и третьей по объему занятости в Европе после Германии и Франции. В ближайшие месяцы именно автомобильная промышленность может "поглотить" рабочих из Украины.

В целом не хватает работников на предприятиях на места, где важна физическая сила - это тяжелая промышленность, металлургическая, предприятия пищевой промышленности.

Польские работодатели борются за мужчин, которые остались в Польше и за тех, кто может выехать с Украины (многодетные родители, студенты, и др). Предлагают привлекательные ставки заработной платы, помогают с эвакуацией и легализацией семей. Одновременно агентства трудоустройства уже начали диалог с клиентами об увеличении количества вакансий и для женщин.

Как сообщал УНИАН, великий поток беженцев из Украины привел к буму на аренду недвижимости в Польше.