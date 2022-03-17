Часть украинцев ищет жилье собственноручно.

Большой поток беженцев из Украины привел к буму на аренду недвижимости в Польше.

В начале марта количество запросов на жилье на популярных сайтах объявлений значительно выросло - на 166% на портале Otodom и на 114% на OLX по сравнению с последней неделей февраля 2022 года. Количество объявлений уменьшилось на четверть. Эта ситуация напрямую связана с наплывом беженцев из Украины. Об этом сообщают в аналитическом центре агентства по трудоустройству Gremi Personal.

Квартиры для аренды быстро исчезают в Варшаве, Вроцлаве, Кракове, Гданьске, поскольку украинцы прежде всего едут в крупные города Польши. Часть беженцев размещают в специальных центрах, а также поляки принимают украинцев в свои семьи или отдают дома или квартиры бесплатно.

Зато часть украинцев ищет жилье собственноручно. Из-за повышенного спроса рынок уже отреагировал ростом цен аренды на 20-25%. Снять двухкомнатную квартиру в Варшаве площадью 45 кв. метров обойдется в 3 тыс. злотых (21 тыс. грн) и выше. В феврале такую квартиру можно было арендовать за 2500 злотых.

"Гражданам Украины, которые приезжают в Польшу, стоит поселиться и в менее известных и небольших городах. Таким образом, у них увеличиваются возможности трудоустроиться. Крупные польские производственные предприятия расположены как раз в пределах малых городов. И именно они сейчас имеют больше всего вакансий для украинских женщин, которые могут приступить к работе без опыта и знания польского языка, и готовы подстраивать производственные процессы с учетом того, что женщины приехали в Польшу с детьми", - утверждает генеральный директор агентства по трудоустройству Gremi Personal Томаш Богдевич.

По состоянию на 16 марта, в Польшу приехало 1,5 млн. украинцев. Польский Сейм принял специальный закон, который регулирует процесс пребывания, трудоустройства и доступа к социальным программам для беженцев из Украины.