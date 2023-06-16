Peninsula Petroleum оставалась в списке всего два месяца.

Национальное агентство по предотвращению коррупции впервые исключило компанию из перечня международных спонсоров войны.

Как сообщает НАПК, ирландская компания Peninsula Petroleum Limited направила соответствующее письмо в Нацагентство с указанием выполненных условий, которые позволяют исключить ее из перечня.

Отмечается, что компания прекратила поставлять бункерное топливо не только судам, принадлежащим россиянам или ходящим под российским флагом, но и тем, что перевозят российскую нефть.

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Список спонсоров войны

Украина внесла Peninsula Petroleum Limited в список спонсоров войны в конце апреля 2023 года, поскольку она продолжала доставлять топливо для судов, транспортирующих российскую нефть и благодаря этому получать сверхприбыли.

В мае этого года НАПК внесло в этот список компанию-производителя "Барни" и Oreo Mondelez International. Впоследствии стало известно, что скандинавская SAS прекращает продажу всех продуктов компании на борту своих самолетов.

Ранее НАПК внесло в этот список такие известные компании как австрийская банковская группа Raiffeisen Bank, китайский технологический гигант Xiaomi, французские Ив Рочер и Аучан, корпорация Procter&Gamble.

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