Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,50 грн за долл.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня не изменился и составляет 38,00 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни ослаб на 5 копеек и составляет 41,20 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,50 грн за долл., евро - 40,50 грн за евро.

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Война в Украине и ситуация с курсом

До нападения России в Украине был плавающий курс гривни.

Через два месяца после вторжения агрессора в Украину Национальный банк с отменил ограничения на установление курса. Отмена ограничений вступила в силу 21 мая 2022 года. Примечательно, что до отмены ограничений курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

В июне официальный курс гривни был ослаблен на 25%.

Эксперт Александр Хмелевский прогнозирует, что безналичный доллар по отношению к гривне останется стабильным. По его словам, курс доллара в Украине в апреле будет колебаться в пределах 37-39 грн/долл., если не произойдет никаких исключительных событий.

Аналитик Алексей Козырев прогнозирует, что безналичный доллар в ближайшее время будет колебаться от 36,56 до 36,93 грн/долл. По его словам, курс доллара в Украине до 5 апреля в большинстве касс банков будет находиться в коридоре - от 37,25 до 38,70 грн/долл.

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