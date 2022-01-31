Основным фактором обесценивания гривни эксперт назвал психологический.

Нынешнее обесценивание гривни в Украине связано с психологическим фактором из-за угрозы нового российского вторжения. Исправить ситуацию с курсом должно устранение этого фактора.

Такое мнение высказал замглавы Совета Национального банка Украины, доктор экономических наук Василий Фурман в комментарии "Апострофу".

"Есть ключевой фактор - психологический, вызванный ситуацией, которая разворачивается на границе Украины с нашей недружественной соседкой Россией. Если этот фактор будет, условно, исчерпан - ситуация может просто развернуться", - говорит он.

Фурман также положительно оценил продажу Нацбанком курса золотовалютных резервов.

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"Например, в прошлом году Нацбанк выкупил для пополнения золотовалютных резервов с рынка, когда был избыток доллара, валюты на сумму $3,8 миллиарда. И вместе с тем, весной, когда было очередное напряжение на границе с Россией, продал из золотовалютных резервов $1,4 миллиарда, чтобы сгладить курсовые колебания", - подчеркнул специалист.

Отметим, как прогнозируют эксперты, в феврале курс доллара в Украине может как опуститься, так и укрепиться.

Курс НБУ на 31 января

Национальный банк Украины на понедельник, 31 января, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,78 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 21 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным регулятора, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 32,03 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 31 копейку по сравнению с предыдущим показателем.