Мнения экспертов по курсу доллара в Украине разделились.

Курс доллара в Украине, который недавно достиг отметки в 28,87 гривни, в ближайшее время может как опуститься, так и укрепиться.

Об этом пишет "Обозреватель", ссылаясь на прогнозы экспертов.

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб спрогнозировал, что американская валюта через неделю будет торговаться на межбанке на уровне 29,5 гривни. "Наличный доллар в банках будет торговаться по 29,4/29,6 грн", - добавил он.

Аналитик ForexClub Андрей Шевчишин допускает, что курс может перешагнуть отметку в 29 гривень, однако дает более оптимистичный прогноз.

"На следующей неделе ожидаем движение в диапазоне 28,75-29,1 грн/$, если не будет нового жесткого потока новостей об эскалации, которая вынудит нерезидентов возобновить активные продажи", - отмечает он.

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Некоторые эксперты пророчат гривне укрепление. По словам аналитика компании "Центр биржевых технологий" Максима Орыщака, доллар будет стоить порядка 28,70 гривень. С ним соглашается эксперт RoboForex Андрей Гойлов.

"Полагаю, что на предстоящей неделе гривня относительно доллара США укрепится до уровня 28,70. Единая европейская валюта с высокой долей вероятности ослабнет к отметке 31,95", - говорит он.

Национальный банк Украины на понедельник, 31 января, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,78 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 21 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным регулятора, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 32,03 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 31 копейку по сравнению с предыдущим показателем.