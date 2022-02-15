На фоне обострения ситуации на украинской границе и нарастающего риска военного вторжения российских войск, ведение РФ валютной войны против Украины будет крайне сложно выполнить технически.
Об этом в интервью "НВ Бизнес" заявил директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин.
Говоря о том, какова вероятность валютной войны с Россией, Лупин отметил: "Технически это очень сложно".
По его словам, валютные ограничения существенно ограничивают возможность любых нерезидентов влиять на валютный рынок.
"Существующие валютные ограничения существенно ограничивают возможность любых нерезидентов влиять на валютный рынок и со стороны России, и со стороны других стран. Мы будем соблюдать эти ограничения, пока не увидим, что наш валютный рынок настолько развит, что способен абсорбировать все риски. У нас рынок растет на 14% в год. И уже сейчас, если брать четвертый квартал 2021 года, среднедневный объем в межбанковском сегменте превышает $500 млн. В 2019 году среднедневный объем составил $380 млн. Понятно, что увеличение ликвидности рынка увеличивает его устойчивость", - заявил Лупин.
Курс 15 февраля:
Курс гривни к доллару в обменных пунктах Киева на утро вторника, 15 февраля, ослаб на 60 копеек – до 28,80 грн/долл.
Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 28,30 грн/долл., евро – 32,00 грн/евро.
Курс гривны к евро ослаб на 50 копеек – до 32,70 грн/евро.