В НБУ отметили, что валютные ограничения существенно уменьшают возможность любых нерезидентов влиять на валютный рынок.

На фоне обострения ситуации на украинской границе и нарастающего риска военного вторжения российских войск, ведение РФ валютной войны против Украины будет крайне сложно выполнить технически.

Об этом в интервью "НВ Бизнес" заявил директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин.

Говоря о том, какова вероятность валютной войны с Россией, Лупин отметил: "Технически это очень сложно".

По его словам, валютные ограничения существенно ограничивают возможность любых нерезидентов влиять на валютный рынок.

"Существующие валютные ограничения существенно ограничивают возможность любых нерезидентов влиять на валютный рынок и со стороны России, и со стороны других стран. Мы будем соблюдать эти ограничения, пока не увидим, что наш валютный рынок настолько развит, что способен абсорбировать все риски. У нас рынок растет на 14% в год. И уже сейчас, если брать четвертый квартал 2021 года, среднедневный объем в межбанковском сегменте превышает $500 млн. В 2019 году среднедневный объем составил $380 млн. Понятно, что увеличение ликвидности рынка увеличивает его устойчивость", - заявил Лупин.

Курс 15 февраля:

Курс гривни к доллару в обменных пунктах Киева на утро вторника, 15 февраля, ослаб на 60 копеек – до 28,80 грн/долл.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 28,30 грн/долл., евро – 32,00 грн/евро.

Курс гривны к евро ослаб на 50 копеек – до 32,70 грн/евро.