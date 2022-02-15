В НБУ отметили, что на данный момент есть несколько блоков валютных ограничений.

На данный момент в Украине действуют валютные ограничения, однако они не являются рыночным механизмом.

Об этом в интервью "НВ Бизнес" заявил директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин.

Говоря о том, допускает ли НБУ введение валютных ограничений в случае вторжения, Лупин отметил: "Исторически Украина жила практически всю историю независимости с валютными ограничениями. И сейчас они тоже есть. Мы их убираем, либерализуем, поскольку, анализируя прошлое, мы понимаем, что валютные ограничения — это не панацея, это не рыночный механизм. Нет успешной страны в мире с действующими жесткими валютными ограничениями. Наше будущее все-таки за монетарными и рыночными инструментами и за взвешенной политикой валютных интервенций".

В то же время, что на данный момент есть несколько блоков ограничений.

"Первый блок - нет свободного доступа к валютному рынку для нерезидентов. Таким образом, мы защищаем себя от потенциальных спекулятивных атак или валютных войн. На сегодняшний день нерезиденты не могут купить или продать свободно валюту, например, через систему Bloomberg, а должны открыть счет в украинском банке и выступать как клиенты банков", - заявил Лупин.

Также он подчеркнул, что одним из блоков ограничений являются акции.

"Второй блок - это капитальные операции, связанные с инвестициями. Не с экспортом и импортом, а с инвестициями, например с покупкой акций. Эти ограничения мы, конечно, планируем снимать, но это последний шаг в нашей дорожной карте валютной либерализации. До этого у нас еще очень интересный момент с небанковскими финансовыми учреждениями — мы дадим им доступ на валютный рынок. Они смогут вместе с банками торговать иностранной валютой. Это тоже большой кусок работы, но мы уже к этому постепенно готовимся. Возможно, вы не заметили, у нас раньше валютный рынок Украины назывался межбанковским — МВРУ. Но сейчас мы буквочку "м" убрали именно потому, что не только банки могут быть его участниками. Теперь он называется ВРУ — валютный рынок Украины", - отметил Лупин

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