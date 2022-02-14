По отношению к доллару гривня ослабла на 51 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Национальный банк Украины на вторник, 15 февраля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,54 грн/долл., то есть гривня ослабла на 51 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 32,34 грн/евро. Таким образом, гривня ослабла на 36 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 28,51/28,53 грн/долл., к евро - на уровне 32,29/32,31 грн/евро.

Курс 14 февраля:

Национальный банк Украины на понедельник, 14 февраля, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,03 грн/долл., то есть гривна ослабла на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По состоянию на 11:00 14 февраля курс гривни к доллару в столичных обменниках составлял 28,20 грн/долл., а к евро - 32,20 грн/евро. Курс гривни к доллару в обменных пунктах Киева за 2 часа (с 11:00 до 13:00) ослаб на 60 копеек - с 28,20 до 28,80 грн/долл.