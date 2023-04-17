Сергей Марченко подчеркнул, что рассчитывает на длительное и крепкое сотрудничество с международными партнерами для ускорения победы в войне.

В этом году в Украине планируется срочное восстановление, которое оценивается в 14,1 млрд долларов США. Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью для CNN.

"В этом году мы планируем реализовать неотложное восстановление, которое оценивается в 14,1 млрд долларов США. Приоритетными направлениями являются восстановление энергетической инфраструктуры, гуманитарное разминирование, восстановление поврежденного жилья, критической и социальной инфраструктуры, а также поддержка частного сектора", - сказал глава Минфина.

Марченко отметил, что благодаря недавно утвержденной программе расширенного финансирования МВФ для Украины Минфин имеет большую уверенность относительно финансирования дефицита бюджета в текущем году.

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В то же время министр добавил, что, кроме усилий украинского правительства и международных доноров, важно, чтобы иностранный бизнес инвестировал в Украину, тем самым поддерживая восстановление и развитие экономики страны.

Марченко также отметил, что рассчитывает на длительное и крепкое сотрудничество с международными партнерами для ускорения победы в войне, поскольку проигрыш Украины будет означать проигрыш всего цивилизованного мира.

Финансовая помощь для Украины - детали

Исполнительный совет Международного валютного фонда 31 марта одобрила четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 миллиардов долларов, чтобы помочь стране удовлетворить насущные финансовые потребности на фоне продолжающейся войны.

3 апреля Международный валютный фонд перечислил Украине первый транш в размере 2,7 млрд долларов США.