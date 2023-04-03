В октябре прошлого года МВФ начал работу над новой программой для Украины.

Международный валютный фонд перечислил Украине первый транш в размере 2,7 млрд долларов США.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Национального банка Андрей Пышный.

"Украина получила первый транш от МВФ в рамках новой программы расширенного финансирования. Это 2 млрд специальных прав заимствований, что равно около 2,7 млрд долл. Спасибо партнерам за скорую помощь и уже активно работаем для успешного прохождения первого пересмотра программы и получения следующего транша от МВФ", - написал он.

Новая программа МВФ для Украины

Как сообщал УНИАН, 17 октября 2022 года МВФ начал работу над новой программой для Украины.

В декабре 2022 года МВФ одобрил новую четырехмесячную программу для Украины.

13 февраля 2023 года миссия МВФ начала подготовку к пересмотру мониторинговой программы в Украине, а 8 марта – дискуссии с представителями власти Украины относительно потенциальной программы.

21 марта Украина и Международный валютный фонд достигли договоренностей на уровне персонала о новой программе. Тогда стало известно, что Украина может получить от МВФ не только мониторинговую программу с перечнем действий, но и солидную финансовую помощь - примерно 4,5 миллиарда долларов в 2023 году.

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