Вашингтон ищет пути привлечь замороженные российские активы.

В США считают, что Российская Федерация, которая ведет захватническую войну против нашей страны, должна заплатить за восстановление поврежденных объектов инфраструктуры.

Вашингтон обсуждает с союзниками, как обойти юридические ограничения на использование замороженных активов России с этой целью, рассказала в интервью CNN министр финансов Джанет Йеллен.

"Мировое сообщество, я думаю, ожидает от России, что она возьмет эту ответственность. Это то, что мы обсуждаем с нашими партнерами, но существуют юридические ограничения относительно того, что мы можем делать с замороженными российскими активами", – сказала она.

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Использование замороженных активов РФ для восстановления Украины

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон рассматривает возможность использования замороженных активов Российской Федерации для финансирования восстановления разрушенной за время полномасштабной войны инфраструктуры в Украине. В частности, речь идет о привлечении заблокированных 300 миллиардов долларов Центробанка России.

Евросоюз также изучает юридические варианты использования замороженных блоком российских валютных резервов. В частности, рассматривают вариант инвестирования этих активов и направления прибыли от них для финансирования восстановления Украины. Как сообщало издание Politico, Европейская комиссия рассчитывает на доход в размере 2,6%.

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