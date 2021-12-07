Средний курс текущего года установлен на уровне 27,40 грн/долл.

Средний курс гривни к доллару в 2022 году ожидается на уровне 27,80 грн/долл. с последующим снижением до 28,10 грн/долл. на конец года.

Об этом говорится в консенсус-прогнозе Министерства экономики.

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При этом средний курс текущего года установлен на уровне 27,40 грн/долл., а на конец периода - 27,50 грн/долл.

Минэкономики также спрогнозировало валютный курс на 2023-2024 годы. По данным ведомства, в 2023 году ожидается средний курс в 28,63 грн/долл., на конец периода этот показатель составит 28,40 грн/долл.

В 2024 году средний курс должен составить 28,20 грн/долл. с удешевлением гривни на конец периода до 29 грн/долл.

Курс на 7 декабря:

Национальный банк Украины на вторник, 7 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,38 грн/долл., то есть гривня ослабла на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Автор: Екатерина Жирий