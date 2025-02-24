ЕС уже поддержал Украину на сумму 134 миллиарда евро.

Европейский Союз в марте предоставит Украине помощь в размере 3,5 миллиарда евро.

Об этом говорится в заявлении президента Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Международном саммите поддержки Украины в Киеве.

"Европа здесь, чтобы укрепить Украину в этот критический момент. Могу анонсировать, что уже в марте поступит новый платеж Украине в 3,5 млрд евро", - говорится в заявлении.

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Фон дер Ляйен подчеркнула, что первоочередной задачей ЕС остается усиление сопротивления Украины.

"Сейчас наш Союз и страны-члены поддержали Украину на сумму 134 миллиарда евро. Это больше, чем кто-либо другой. Благодаря нашему механизму в Украине и займу G7 мы закрыли бюджетный дефицит Украины на весь 2025 год", - сказала она.

Кроме этого, президент Еврокомиссии подчеркнула, что параллельно союзники должны ускорить немедленную доставку оружия и боеприпасов, что будет основой их работы в ближайшие недели.

Визит европейских лидеров в Украину

В третью годовщину полномасштабной войны РФ против Украины в Киев прибывают иностранные лидеры. Первыми приехали президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта.

Кроме того, 24 февраля Совет Европейского Союза одобрил масштабный 16-й пакет экономических и индивидуальных санкций. Новый пакет затрагивает жизненно важные секторы российской экономики и направлен на дальнейшее ослабление способности российского режима осуществлять его незаконную, неспровоцированную и неоправданную агрессивную войну против Украины.

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