В госадминистрации отметили, что продолжается комендантский час и никаких мер по эвакуации город не проводит.

В Киеве неизвестные лица агитируют жителей выходить из домов и укрытий якобы для "эвакуации".

Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

"Имеем информацию, что неизвестные агитируют выходить из домов и укрытий для эвакуации. Если вам предлагают покинуть безопасное место, игнорируйте эти призывы. Сейчас город не проводит никаких мероприятий по эвакуации", - подчеркнул он.

В КГГА напомнили, что комендантский час в Киеве длится до 08:00 понедельника, 28 февраля.

Война против Украины:

Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты захватывают не только военные части, аэропорты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.