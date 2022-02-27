Пока действует комендантский час, общественный транспорт не осуществляет перевозки населения.

Общественный транспорт Киева используется Вооруженными силами Украины и не осуществляет перевозки населения, пока действует комендантский час.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации.

"Коммунальный транспорт не осуществляет перевозки населения, пока действует комендантский час. При этом подвижной состав городского транспорта задействован в выполнении задач Киевского центрального штаба. Коммунальные и частные перевозчики города обеспечивают транспортом защитников", - говорится в сообщении.

Станции метрополитена работают только в режиме укрытия — движение поездов не осуществляется.

"Гермозатворы на красной ветке метро закрыты и открываются при необходимости дополнительно принять население. На других станциях "герма" открыта", - добавили в КГГА.

Отмечается, что ситуация в метрополитене контролируется полицией. В настоящее время совместно с работниками метро формируют потребность в питании, медикаментах и теплых вещах, чтобы обеспечить ими людей, укрывающихся от нападения врага в метро.

Ситуация в Киеве спокойная, столицу полностью контролируют украинская армия и тероборона.