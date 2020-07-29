В июне из-за "скруток" НДС бюджет Украины недосчитался 2,7 миллиарда гривень - Дубинский

Это почти в полтора раза больше, чем кредит, который на днях получила Украина от ЕС, говорит депутат.

Глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко, а также министр финансов Сергей Марченко должны быть уволены со своих постов из-за масштабных схем по так называемым «скруткам» НДС, объем которых в июне достиг отметки 2,7 млрд грн.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат, член фракции Слуга народа Александр Дубинский, опубликовав соответствующий список предприятий Украины-плательщиков НДС, которые уклонялись от уплаты налогов.

«В прошлом месяце в результате масштабных схем по так называемы «скруткам» НДС бюджет Украины недосчитался по меньшей мере 2,7 млрд грн. Это почти в полтора раза больше, чем кредит, который на днях получила Украина от ЕС», - заявил нардеп Александр Дубинский.

При этом, по его данным, сума взяток падким на легкие деньги налоговикам составила 5 млн дол. «Очевидно, что подобные схемы могут существовать только, когда «в доле» те, кто сидит на самом верху», - отметил он.

«Я требую увольнения главы налоговой Алексея Любченко, а также отставки Сергея Марченко с поста министра финансов, который «крышует» криминальную деятельность своего подопечного. Их дальнейшее пребывание на своих местах уже осенью грозит финансовой катастрофой всей Украине», - подытожил Дубинский.

Напомним, ранее нардеп Ярослав Железняк заявлял, что всего за 18 дней после назначения Алексея Любченко главой ГНС 29 апреля, госбюджет недополучил около 700 млн грн в результате так называемых «скруток» НДС.

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