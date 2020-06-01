За 18 дней налоговая под руководством Любченко "скрутила" 700 миллионов гривень НДС - нардеп

Всего за 18 дней после назначения Алексея Любченко председателем Государственной налоговой службы Украины 29 апреля, госбюджет недополучил около 700 млн грн в результате так называемых «скруток» по налогу на добавленную стоимость (НДС).

Об этом заявил на заседании согласительного совета нардеп, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Читайте такжеНазначен новый глава Государственной налоговой службы

«К сожалению, из-за неуклюжей работе Правительства у нас значительно упали поступления в любых бюджеты. Для понимания: местные бюджеты за 4 месяца недополучили 11 млрд грн. Центральный бюджет – минус 42 млрд грн. Это информация, которая должна нас настораживать независимо от того, ты принадлежишь к власти или оппозиции, потому что это приведет к повышению налогов, к сокращению выплат, до остановки любых инфраструктурных проектов и, к сожалению, к остановке выплаты зарплат», - заявил нардеп.

«Мы видим, что в новой налоговой, которую «обновило» нам правительство, уже через 18 дней начались те же скрутки, о которых мы говорили, на 700 млн грн. Мы как фракция «Голос» будем проверять эту информацию, и не дай Бог, если эти факты подтвердятся, то это повод не только для политической ответственности, но и к уголовной», - подчеркнул Железняк.

«Сейчас если мы не будем спасать бюджет, правительство к осени доведет нас до катастрофы», - подытожил он.

Напомним, 29 апреля решением Кабмина Алексея Любченко был назначен председателем Государственной налоговой службы.

В 2009-2011 годах Любченко занимал должность заместителя председателя Государственной налоговой администрации.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram