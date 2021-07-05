Четверть украинцев будут вынуждены подавать весь пакет документов повторно.

К середине июля в Украине проведут плановый перерасчет субсидий.

Об этом заявили в Минсоцполитики, говорится в сюжете "Сніданка з 1 + 1".

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В Минсоцполитики отметили, что 75% льготников получат субсидию автоматически. Однако, четверть украинцев будут вынуждены подавать весь пакет документов повторно.

Кто должен будет подать новый пакет документов:

арендаторы жилья,

внутренне перемещенные лица,

домовладельцы, если в квартире или доме зарегистрированы, но не проживают члены их семьи.

Кому могут отказать в субсидии:

украинцам, которые имеют депозиты на сумму более 100 000 гривен,

владельцам автомобиля до пяти лет,

тем, кто покупал валюту на сумму более 50 000 гривен.

Субсидии в Украине: что необходимо знать

По состоянию на 23 февраля 2021 года льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг пользовались 1,8 млн украинцев, а размер льгот составлял от 25% до 100% стоимости.

В марте 2021 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили около 2,95 млн граждан, а ее средний размер увеличился на 13,6% по сравнению с февралем и составил 1685 грн.

В марте 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам проработать возможность расширения круга получателей субсидий.

В апреле 2021 года Кабинет министров ужесточил требования при назначении жилищных субсидий.

20 апреля 2021 года в Минсоцполитики рассказали, как будут проверять субсидиантов с 1 мая.

14 мая 2021 года Минсоцполитики сообщили, что в связи с принятыми в мае изменениями в программе жилищных субсидий желающие получать государственную помощь должны переоформить документы в любое время в течение пяти месяцев.

С мая 2021 года все субсидии выплачиваются гражданам исключительно в наличной форме.

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Автор: Елена Коваленко