Только половине домохозяйств, обратившихся за назначением субсидии, ее предоставили.

В апреле 2021 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили около 2,7 млн граждан, а ее средний размер уменьшился в 1,8 раза по сравнению с мартом и составил 923 грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства социальной политики Украины.

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Отмечается, что в апреле за субсидиями на оплату ЖКУ обратились 76,1 тыс. домохозяйств, а назначена субсидия была 42,9 тыс. домохозяйств.

В апреле 2021 года предоставлены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 2,49 млрд грн.

Из них 2,34 млрд грн были получены субсидиантами в наличной форме, а 149 млн грн - в безналичной.

Согласно данным министерства, средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в апреле 2021 года по сравнению с мартом уменьшился с 1685 грн до 923 грн.

При этом наибольший средний размер субсидии по Украине зафиксирован в Тернопольской области, где она составляет 1071 грн. Наименьший средний размер субсидии зафиксирован в Одесской области – 717 грн.

Субсидии в Украине: что необходимо знать

По состоянию на 23 февраля 2021 года льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг пользовались 1,8 млн украинцев, а размер льгот составлял от 25% до 100% стоимости.

В марте 2021 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили около 2,95 млн граждан, а ее средний размер увеличился на 13,6% по сравнению с февралем и составил 1685 грн.

В марте 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам проработать возможность расширения круга получателей субсидий.

В апреле 2021 года Кабинет министров ужесточил требования при назначении жилищных субсидий.

20 апреля 2021 года в Минсоцполитики рассказали, как будут проверять субсидиантов с 1 мая.

14 мая 2021 года Минсоцполитики сообщили, что в связи с принятыми в мае изменениями в программе жилищных субсидий желающие получать государственную помощь должны переоформить документы в любое время в течение пяти месяцев.

18 мая 2021 года в Минсоцполитики рассказали, как переоформить субсидию.

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Автор: Анна Бредихина